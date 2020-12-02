Евгений Кошевой заболел коронавирусом. Он лечится красной икрой и салом

Актёр «Квартала 95» Евгений Кошевой заболел коронавирусом. Об этом он в шуточной форме рассказал в сториз своего Instagram.

«Фсё!!! Начало», — подписал юморист своё фото, на котором изобразил на голове корону в виде стикера.

Кошевой также продемонстрировал, чем питается во время болезни. На столе у артиста можно заметить красную икру, сало, голубцы со сметаной и винегрет.

«Будем лечиться подручными способами. Всем здоровья», — подписал актёр следующее фото.