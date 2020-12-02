В РФ второй день подряд регистрируют максимальную смертность от коронавируса

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 25 345 человек.

Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Это на 1057 человек меньше, чем днем ранее, когда коронавирус выявили у 26 402 человек. Всего в России за время пандемии ковидом заболели 2 347 401 человек, — передает Медуза.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+5191) и Санкт-Петербурге (+3684). В Московской области зарегистрировали 1148 заболевших за сутки — это максимальный суточный прирост с 10 мая.

За сутки умерли 589 человек, что стало максимальным значением за все время (днем ранее также зарегистрировали максимум умерших за сутки — 569 человек). В целом в стране, по данным оперативного штаба, от COVID-19 умерли 41 053 человек.