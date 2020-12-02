В «Правом секторе» заявили, что не имеют отношения к угрозам венграм

В «Правом секторе» говорят, что не имеют отношения к угрозам венграм Закарпатья. Об этом сообщает пресс-служба «Правого сектора».

«Недавно мы стали свидетелями целого ряда информационных атак против нашей организации. Апофеозом абсурда стало видео, на котором неизвестное лицо в маске, с красно-черным флагом и с шарфом ПС угрожает венгерскому населению Закарпатской области этническими чистками», — сказано в сообщении.

В организации заявляют, что ее имя сознательно используется для разжигания межнациональной розни.

«Тезис про «правосеков-фашистов» с радостью подхватили меди ресурсы из пула Медведчука», — говорится в сообщении.

В «Правом секторе» утверждают, что личность на видео и ее призывы не имеют к движению никакого отношения.

Представители движения считают, что целью провокации является дискредитация «Правого сектора» в глазах украинского народа с целью лишить украинцев ориентира на национальное сопротивление в момент «сдачи Донбасса».

Также в «Правом секторе» призвали журналистов брать информацию о деятельности организации из официальных ресурсов.