Кабмин согласовал увольнение Гусева с поста главы Херсонской области, он может возглавить «Укроборонпром»

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство согласовало увольнение Гусева в связи с его переходом на другую работу. Мокан не уточнил, о какой новой должности идет речь.

Журналистка Соня Кошкина пишет в соцсетях, что Гусев возглавит «Укроборонпром».

«Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу (насколько это сейчас возможно)», — сообщила она.

Кошкина добавила, что нового главу Херсонской области пока не будут назначать. Временно исполняющим обязанности главы ОГА станет один из заместителей Гусева.