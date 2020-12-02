Осень этого года стала самой теплой в истории Киева

Средняя температура воздуха в Киеве осенью составила +11,6 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы.

Такой показатель является рекордно высоким за 139 лет наблюдений. Соответствующие данные публикует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в среду, 2 декабря.

“Осень-2020 оказалась самой теплой с 1881 года. В течение сезона было зафиксировано шесть температурных рекордов”, – отметили метеорологи. Так, в Киеве выпало 162 мм осадков (122% климатической нормы). Холоднее всего в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов ниже нуля.

Самый жаркий день был 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +34,7 градусом. Кстати в этот день жара в Киеве побила многолетний рекорд и впервые почти за полтора столетия столбики термометров не опустились ниже 21,9 градусов Цельсия. Климатологи также отметили, что календарная осень закончилась, а метеорологическая зима еще не наступила.

Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. Помимо этого, метеорологи определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в ноябре для столицы. “Их новые значения следующие: температура воздуха +2,6 градусом (было +2,1), осадки 46 мм (было 51 мм)”, – говорится в сообщении.

Так, новые климатические нормы для Киева были определены “в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)”. Вместе с тем, по данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха ноября в Киеве в этом году составила +3,8 градусов, осадков выпало 30 мм.