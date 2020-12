Астрономы открыли миллион новых галактик

Новый телескоп национального научного агентства Австралии CSIRO позволил ученым в рекордно короткие сроки разработать расширенный атлас Вселенной. Аппарат зафиксировал три миллиона галактик. Около миллиона из них были ранее неизвестны науке, сообщает Publications of the Astronomical Society of Australia.

Проект занял всего 300 часов, тогда как предыдущие съемки неба длились годами. Уровень детализации оказался в два раза выше, чем во время других исследований.

Ученые отметили, что новый телескоп поможет им совершить много открытий и изучить все, «от образования звезд до того, как галактики и их сверхмассивные черные дыры эволюционируют и взаимодействуют». Предполагается, что в ближайшие годы будут найдены десятки миллионов галактик.

Телескоп, точнее, радиоинтерферометр АСКАП представляет собой комплекс из 36 антенн, работающих синхронно. Он расположен в глубинке Западной Австралии, примерно в 700 км к северу от Перта.

Огромные объемы данных, генерируемые быстрее, чем весь интернет-трафик Австралии, отправляются на суперкомпьютерную вычислительную установку в Перте. Там происходит заключительный этап создания изображений.

Первое исследование АСКАП охватило 83% звездного неба. Подробную карту Вселенной составили из всего лишь 903 высокодетализированных изображений. Предыдущие исследования требовали десятков тысяч снимков.