Во Львовском горсовете сделали ремонт в стиле Рейхстага за 16 миллионов гривен

Новоизбранные депутаты Львовского горсовета провели первое заседание в отремонтированном за 16 миллионов сессионном зале, который после обновления стал напоминать Рейхстаг.

Такое сравнение привела местная общественная активистка Ирина Юзвик. Об этом пишет издание Galnet.

«Я была во многих ратушах в Европе, в них в основном открыт доступ и во всех сохранилась аутентичная атмосфера: старинная мебель, интерьеры. А сессионный зал Львовского горсовета превратили в холодный, белый, стеклянный «Рейхстаг», — заявил активистка.

Также Ирина Юзик вообще считает, что сессионный зал не требовал ремонта и назвала трату на него 16 миллионов гриве нерациональным использованием денег.

Полтора года назад глава секретариата Львовского горсовета анонсировал масштабную реконструкцию помещения, где должны были изменить инженерные сети, установить новую систему отопления и кондиционирования, заменить мебель, восстановить историческую обстановку и колорит зала.

Обновленный сессионный зал во Львовском горсовете. Фото: galnet.fm

Зал Рейхстага. Фото: planetofhotels.com