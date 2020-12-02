Корпорации Apple грозит штраф за намеренное замедление работы старых моделей смартфонов

Американскую корпорацию Apple обвиняют в предумышленном замедлении работы старых моделей iPhone. Европейская ассоциация по защите прав потребителей Euroconsumers обратилась в суд, требуя от корпорации около 180 млн евро компенсации.

Об этом пишет Financial Times.

Так, входящие в Euroconsumers организации планируют в ближайшее время подать иски в Португалии и Италии, а в Бельгии и Испании иски уже поданы. Речь идет о владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus. Euroconsumers требует компенсации около 60 евро для каждого владельца устаревшего смартфона.

«Потребители все больше недовольны тем, что продукция устаревает слишком быстро, модели iPhone 6 являются ярким тому примером», — сказала одна из представительниц Euroconsumers.

Отмечают, что в марте подобные претензии возникли у пользователей смартфонов Apple в США и компания согласилась выплатить $500 млн, но с обвинениями не согласилась. Американские хозяева старых моделей iPhone могут претендовать получение компенсации в размере $25 на человека.

В то же время, в августе, адвокаты Apple из Gibson Dunn & Crutcher назвали обвинения в адрес компании «фактически и юридически ошибочными» и утверждали, что Apple не стали бы намеренно портить опыт пользователей.