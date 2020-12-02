Медики назвали небезпечний симптом нестачі вітаміну D

Брак вітаміну D в організмі можна розпізнати за помітним розм’якшенням кісток і болях ночами. Про це повідомило видання Express з посиланням на британських медиків.

Зазначається, на ранніх етапах дефіцит, як правило, розвивається без прояву симптомів і виявити його можна тільки за допомогою рентгену або діагностичних досліджень.

Ознаками нестачі вітаміну D є тупий ниючий біль в області тазу, попереку, ногах, стегнах і ребрах, який посилюється ночами або при натисканні на кістки.

Фахівці наголосили, що патологія небезпечна для людей похилого віку, оскільки стає причиною переломів і остеопорозу.

Запобігти дефіциту допоможе щоденний профілактичний прийом вітаміну D. Його правильне застосування забезпечить щільність кісток.

Раніше повідомлялося, що у 80% хворих на COVID-19 виявили дефіцит вітаміну D. Також стало відомо, що вітамін D може уповільнити розвиток діабету другого типу.

Вітамін D — жиророзчинний вітамін, який міститься в небагатьох продуктах харчування, а також синтезується в шкірі під дією ультрафіолетових променів.

Він відіграє важливу роль засвоєнні кальцію і фосфору в організмі.

Хронічний дефіцит вітаміну D у дітей раннього віку пов’язаний з високим ризиком розвитку в майбутньому цукрового діабету, ожиріння, аутоімунних захворювань, онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань, псоріазу, атопічних захворювань, запальних захворювань кишечника.