СМИ: После поражения от Шахтера Зидан может быть уволен из Реала

Главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану не гарантировано сохранение его поста в клубе.

В клубе тренеру сейчас уделяется пристальное внимание, его работу тщательно анализируют, сообщает Marca.

В «Реале» уже не так уверены в Зидане, как раньше. Растут сомнения по поводу принимаемых им решений, и будущее специалиста под вопросом.

В клубе надеялись, что «Реал» сможет быстро оправиться после поражения от «Алавеса», поэтому проигрыш «Шахтеру» ставит тренера в затруднительное положение.

При этом руководство намерено дождаться реакции от команды на недавние результаты, прежде чем принимать решения.

Матчи против «Севильи», «Боруссии» М и «Атлетико» могут прояснить перспективы клуба добиться успеха в нынешнем сезоне.

Информацию о том, что Зинедин Зидан вскоре может покинуть мадридский «Реал», подтверждает и издание Sport.es.

Президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант с отставкой француза, а главным кандидатом на смену Зидану называют Маурисио Почеттино.

Сам же 48-летний француз после поражения от «Алавеса» в Ла Лиге и «Шахтера» в Лиге чемпионов заявил, что не думает об отставке.