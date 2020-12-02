Кабмин готовит тотальное тестирование на COVID-19: где его проведут

Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

Об этом в интервью «Журналу Корреспондент» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19. «Приоритеты — Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек», — отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

«Какими они будут — мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами.

Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года», — подчеркнул Шмыгаль.