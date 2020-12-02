В ОРДО считают, что выступление их «представителей» на Совбезе ООН фактическое признание «независимости»

По утверждению СМИ, которые освещают жизнь на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей утверждают, что что выступление «представителей» ОРДЛО на Совбезе ООН фактическое признание их «независимости»

По сообщению одного из местных пабликов, в заседании Совета безопасности ООН якобы приняли участие 17 стран:

Китай

Индонезия

Нигер

Доминиканская Республика

Белоруссия

Марокко

Египет

Индия

Сент-Винсент и Гренадины

Вьетнам

Сирия

ЮАР

Узбекистан

Венесуэла

Вануату

Алжир

Тунис

«То есть, де-факто, ДНР и ЛНР были восприняты как международный субъект, и это выступление — фактическое признание права на независимость», заявил блогер.