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В ОРДО считают, что выступление их «представителей» на Совбезе ООН фактическое признание «независимости»

03.12.2020

По утверждению СМИ, которые освещают жизнь на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей утверждают, что что выступление «представителей» ОРДЛО на Совбезе ООН фактическое признание их «независимости»

По сообщению одного из местных пабликов, в заседании Совета безопасности ООН якобы приняли участие 17 стран:

Китай
Индонезия
Нигер
Доминиканская Республика
Белоруссия
Марокко
Египет
Индия
Сент-Винсент и Гренадины
Вьетнам
Сирия
ЮАР
Узбекистан
Венесуэла
Вануату
Алжир
Тунис

«То есть, де-факто, ДНР и ЛНР были восприняты как международный субъект, и это выступление — фактическое признание права на независимость», заявил блогер.

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