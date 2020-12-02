Миколаївському «положенцю» «Науму» повернули зброю, вилучену під час обшуків у справі про замах на «Мультика»

Центральний районний суд Миколаєва скасував арешт, накладений на кілька одиниць мисливської, гладкоствольної, пневматичної та охолощеної зброї, а також радіостанції та понад сотню патронів, які наприкінці травня 2020 року було вилучено правоохоронцями в так званого «положенця» Ігоря Науменка та людей з його найближчого кола оточення під час обшуків, що відбувалися в рамках розслідування кримінального провадження про замах на вбивство «авторитетного бізнесмена» Михайла Тітова на прізвисько «Мультик». Відповідні рішення ухвалили служителі Феміди Сергій Медюк та Галина Подзігун.

Зокрема, йдеться про пістолет ПМР, рушниці ARMSAN, ATROX і ТОЗ-66, карабін «Сайга», радіостанції KENWOOD, газовий балончик та гранату, кілька сотень набоїв, а також мобільні телефони. Усі це майно постфактум здійснення обшуків в «Наума» і Ко було визнано речовими доказами, однак в господарів виявилися необхідні дозволи на зброю, тож їх адвокати звернулися до суду з клопотаннями про зняття арештів.

На підтвердження своїх аргументів позивачі стверджували — ще на початку червня 2020 року їх було допитано в рамках розслідування спроби вбивства «Мультика», однак й понині офіційну підозру в цій справі не оголошено нікому.

Нагадаємо, що замах на Михайла Тітова було здійснено 6 квітня 2020 року, коли він перебував неподалік власного офісу. Кілер-гастролер, який переховувався на горищі сусіднього будинку, з карабіну «Сайга» поцілив у достойника дозвуковою кулею. Зловмисник використав спецпатрон під пристосування для безшумної стрільби (ПБС) калібру 7,62*39 мм, накінечник якого був пофарбований в чорно-зелений колір.

Куля влучила Тітову в шию, зачепивши сонну артерію, та вийшла крізь щелепу. Чоловік вижив. З основними аспектами замаху на життя «авторитетного бізнесмена» можна ознайомитися в матеріалі Dетектив-Info «Не вимкнули «Мультика».

Через два місяці після спроби вбивства Михайла Тітова правоохоронці Миколаївської області здійснили серію обшуків в так званого «положенця» за регіоном Ігоря Науменка на прізвисько «Наум», а також кількох людей з його оточення на кшталт Віталія Руденка («Румин»). Втім, окрім вилучення зброї та інших речей, відповідні слідчі дії не дозволили силовикам наблизитися до розкриття справи про замах на «Мультика».

Що ж стосується Ігоря Науменка, то як зазначалося на сторінках Dетектив-Info в розслідуванні «Чарівна сила обіймів полковника Герсака«, вироком Заводського районного суду від 16 липня 2020 року достойника було засуджено до 5 років позбавлення волі у справі про вимагання. Наразі адвокати «пложенця» «Наума» оскаржують цей вердикт в апеляційній інстанції.