Кримінальний авторитет «Віха», якого охрестили ідеологом «бійні перевізників» у Броварах, очікує вироку на волі

Правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно учасників банди, яка брала участь у з’ясуванні стосунків навколо спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у Броварах Київської області, що завершилося стріляниною на світанку 29 травня 2020 року. Про це на своїй сторінці у Facebook звітувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, учасників угруповання підозрюють в бандитизмі (ст.257 КК України) та замаху на вбивство двох і більше осіб (п.п.1,6 ч.2 ст.115 КК України).

Поінформований співрозмовник Dетектив-Info додає: йдеться про 18 осіб, які в конфлікті «перевізників» виступали на боці перевізників з Броварів.

Лідером цієї банди слідство вважає 47-річного кримінального авторитета Віктора Журавля на прізвисько «Віха»/»Журавель», за плечима якого кілька судимостей за скоєння серії жорстоких насильницьких злочинів.

У різні періоди відбуття «Віхою» покарання та перебування за ґратами (яке загалом нараховує понад 15 років) він вважався так званим «смотрящим» за виправно-трудовими установами Донецької, Житомирської та Київської областей.

З 2011 року разом із іншими членами так званої «банди Журавлів» на кшталт Анатолія Орлова та Андрія Щаділо, Віктор Федорович перебуває в статусі обвинуваченого у справі так званих «чорних колекторів». За ці звитяги у 2013 році зловмисникам було призначено покарання у вигляді 12-13 років позбавлення волі, однак цей вердикт не встояв в «апеляшці», тож справу було скеровано на повторний розгляд до суду першої інстанції, де вона перебуває й понині без суттєвого руху.

Що ж стосується ймовірної причетності Віктора Журавля до стрілянини та його особистої присутності на місці інциденту в Броварах 29 травня 2020 року, то інформація відповідного характеру з’явилася на шпальтах кількох вітчизняних ЗМІ з посиланням на джерела. Інсайдер Dетектив-Info стверджує: того ж дня спвіробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції завітали до «Віхи» додому, де він відкинув будь-які закиди щодо його дотичності до «бійні перевізників».

На підтвердження цьому авторитет посилався на записи камер відеоспостереження, які встановлені на подвір’ї Журавля, де зафіксовано — в момент стрілянини на вулиці Олімпійській на світанку 29 травня 2020 року достойник перебував у власній домівці. Відповідні аргументи переконали правоохоронців, які не стали затримувати Віктора Федоровича.

Втім, через три доби силовики повернулися зі «шмоном», за результатами якого «Віху» «прихопили», оголосивши йому про підозру в бандитизмі та замаху на вбивство.

(Силове затримання Віктора Журавля 2 червня 2020 року)

З подальших судових матеріалів випливає, що 3 червня 2020 року Віктора Журавля було взято під варту. Доказами його причетності до гангстерських розбірок у Броварах слугували покази двох свідків, які викликали чимало питань та скепсису. Зрештою, 29 липня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду столиці Оксана Голуб пом’якшила достойнику запобіжний захід, передбачивши можливість його звільнення у випадку внесення застави в розмірі 630,6 тис. грн.

Невдовзі після цього «Віха» вийшов на волю, термін досудового розслідування кримінального провадження стосовно Журавля та 17 членів його банди завершується 2 грудня 2020 року.

Згідно фабули їх справи, фактичні замовники та організатори «гангстерського Чикаго» в Броварах правоохоронцями за півроку так і не були встановлені. Мовляв, «невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, в інтересах не встановленого досудовим розслідуванням перевізника, що здійснює перевезення в супереч встановленим нормам чинного законодавства про автомобільний транспорт та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, сполученням м. Бровари — метро Лісова м. Київ, що дублює маршрут № 701, звернулась до Віктора Журавля, за грошову винагороду вирішити питання про усунення у будь-який спосіб конкуренції у здійсненні маршрутних перевезень».

Що ж стосується опонентів «броварських авторитетів» (більшість з яких мають вінницьку або столичну прописку), що брали безпосередню участь в розбірках на Київщині 29 травня 2020 року з іншого боку барикад, то правоохоронцями було оголошено підозри 31 людині. Дії цієї групи, учасникам якої інкримінується злісне хуліганство (ч.4 ст.296 КК України), вивчаються в рамках окремої кримінальної справи.

Мовляв, на світанку 29 травня 2020 року ця компанія «туристів» зібралася неподалік другого під’їзду будинку по вулиці Олімпійській, та грубо порушуючи громадський порядок почала стріляти у бік будинків, припаркованих поряд з ними автомобілів та перехожих, внаслідок чого вогнепальні поранення отримали двоє ж представників «броварського» угруповання Журавля.

Нагадаємо, що постфактум стрілянини на Київщині правоохоронці стверджували, що перевіряють на причетність до з’ясування стосунків в житловому кварталі Броварів 67 осіб. Більшість з них було затримано та взято під варту, втім наразі всі ці особи перебувають на волі.