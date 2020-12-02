Незабаром в Україні почнеться аудит безпеки міжнародних трас

З наступного року в Україні почнуть здійснювати обов’язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення. Про це повідомив під час сьогоднішнього брифінгу голова Мінфраструктури Владислав Криклій, пише Укрінформ.

Такий аудит дозволить від самого початку проєктувати безпечні дороги, зазначив міністр. І додав: також наступного року буде облаштовано 1000 демпферних систем, 900 освітлених пішохідних переходів та світлофорів на вимогу, пішохідні переходи на різних рівнях та місця відпочинку для водіїв. Будуть встановлені і 125 комплексів автофіксації порушень ПДР та 100 комплексів габаритно-вагового контролю WiM («Зважування у русі»).