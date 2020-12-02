Пентагон заподозрил ОАЭ в финансировании ЧВК Вагнера – Foreign Policy

Генеральный инспектор Пентагона по контртеррористическим операциям в Африке подозревает, что Объединенные Арабские Эмираты могут финансировать в Ливии кремлевскую ЧВК Вагнера.

Об этом пишет Foreign Policy.

Издание отмечает, что РФ и ОАЭ поддерживают одну сторону в гражданской войне в Ливии – генерала Халифу Хафтара.

Представители Демократической партии в Конгрессе США уже начали кампанию против предложенной администрацией президента Дональда Трампа продажи ОАЭ истребителей F-35 на $23 млрд, пишет источник.

Сообщается, что официальные военные лица США обеспокоены дестабилизирующей ролью ЧВК Вагнера в Ливии. В Пентагоне опасаются, что Кремль может использовать конфликт в арабском государстве «для создания военного плацдарма у южных берегов Европы».