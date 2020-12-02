Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в «бессовестном поведении»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что Польша и страны Балтии ведут целенаправленную разрушительную политику в отношении его страны.

Об этом он заявил во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности, передаёт ТАСС.

«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причём мы отчётливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран», — возмутился Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что его страна в этом году испытывает на себе «откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства».

«Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества. Сейчас уже нет сомнений, что на кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.

Лидер Беларуси указал, что его стране предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование «с особой формой циничности».

«Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатически формулировки. Многие уже поняли, что мир уже не будет таким, каким он был год или два года назад. А уж тем более, каким мы его себе представляли», — подытожил Лукашенко.