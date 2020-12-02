МИД Турции: мы приветствуем украинскую инициативу по Крымской платформе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Анкару встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Говорили о Крымской платформе и сотрудничество между государствами.

Об этом сообщили оба министры на своей страницах в социальных сетях.

Как написал в Twitter глава турецкого МИД, Анкара приветствует украинскую инициативу о создании Крымской платформы для деоккупации полуострова. Также Турция готова продолжать укреплять отношения с Украиной, особенно в области военной кооперации и оборонной промышленности.

Кулеба, со своей стороны, разместил в Facebook видеоролик, в котором рассказал, что в этом году состоится еще одна встреча с Чавушоглу, но уже в онлайн-формате.

«Чавушоглу станет почетным гостем конференции послов, которая пройдет в онлайн-режиме в этом году», — рассказал он.