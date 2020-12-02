Медики рассказали, почему закладывает уши и что с этим делать

Из-за чего может появиться заложенность ушей и как от этого избавиться – читайте далее.

Что вызывает заложенность ушей?

Проблемы с евстахиевой трубой. Евстахиева труба – это то, что соединяет ваше среднее ухо с горлом, позволяя жидкости и слизи перемещаться от уха к горлу, где их можно проглотить. Если здесь возникает закупорка, слизь и жидкость застревают – это часто случается, если у вас ушная инфекция, синусит или простуда. Это также может случиться, когда вы плаваете – в ухе остается вода и в результате размножаются бактерии или грибки.

Накопление ушной серы. Сера очень важна для наших ушей, она защищает слуховые проходы, предотвращая попадание мусора в ухо и очищая его. Но если она затвердеет, это может вызвать закупорку ушей, которая часто сопровождается звоном в ушах, головокружением и болью.

Изменения высоты. Евстахиева труба также отвечает за выравнивание давления в среднем ухе, но если вы поднимаетесь на большую высоту, например, в гору или даже ныряете с аквалангом, этого может не произойти, и уши могут заложенными.

Акустическая неврома. Это тип опухоли, которая обычно растет на черепном нерве между внутренним ухом и мозгом. Обычно она доброкачественная, но по мере роста может оказывать давление на нервы внутреннего уха и вызывать ощущение закупорки.

Что делать, если заложило ухо

Есть ряд домашних средств, которые вы можете попробовать от заложенных ушей, но если они не сработают, вам нужно будет записаться на прием к врачу. Вот некоторые из домашних средств, которые часто оказываются наиболее эффективными:

Вдыхать пар. Один из самых простых способов сделать это – просто включить горячий душ и посидеть в комнате 10-15 минут, вдыхая пар.

Купить ушные капли. Если проблема связана с серой, вы можете купить несколько ушных капель, которые помогут решить эту проблему.

Маневр Вальсальвы. Вы можете сделать это сами, чтобы открыть евстахиевы трубы. Вдохните и зажмите нос, держите рот на замке и осторожно попытайтесь выдохнуть через нос. Вы должны почувствовать хлопок в каждом ухе, когда ваши евстахиевы трубы открываются (не делайте этого слишком сильно, иначе вы можете повредить барабанную перепонку).