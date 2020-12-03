В апелляционный суд Ивано-Франковска взятку прислали заказным письмом

В Ивано-Франковске, где мэр выступил против ужесточения карантина, в апелляционный суд пришло заказное письмо с взяткой в конверте. Глава суда Богдан Гриновецкий заявил об инциденте в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.

Об этом сообщает местное издание «Фиртка».

Так, в суд поступило заказное письмо с заявлением от гражданина, а также в конверте с заявлением была тысяча гривен. Отмечается, что данный факт зафиксирован полицией и следственно-оперативной группой.

«Эти обстоятельства имеют признаки неправомерного влияния на апелляционный суд, поскольку в производстве суда находилась апелляционная жалоба на решение Рожнятовского районного суда об устранении препятствий в пользовании земельным участком», — говорится в обращении председателя.

Коллегия апелляционного суда рассматривала это дело 17 ноября.

«К своему заявлению председатель Ивано-Франковского суда добавил копии конверта, заявления и протокол осмотра места происшествия», — добавили в издании.