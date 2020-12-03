В Харькове вора убило холодильником, который он пытался утащить из закрытого кафе

В Харькове, где подросток угнал три соседских машины, мужчину насмерть прибило холодильником, который он хотел украсть.
Об этом сообщает со ссылкой на ГУНП в Харьковской области местное издание «Depo.Харків».
Так, правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым 1 декабря под холодильником возле закрытого кафе на ул. Героев Труда.
«Среди возможных причин смерти – несчастный случай, который произошел, когда мужчина пытался украсть холодильник», — добавили в издании.
В данный момент открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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