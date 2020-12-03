На Закарпатье водитель пытался подкупить полицию за 200 гривен и получил штраф в 17 тысяч

В Закарпатской области местный житель решил предложить полиции 200 гривен взятки после нарушения ПДД. За это ему выписали штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Волынь».

По итогу заседания Старовыжевского районного суда было решено обязать 44-ленего жителя Закарпатской области выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен за попытку предложить полиции взятку в 200 гривен.

На такие меры мужчина пошел после того, как его остановила полиция вследствие нарушения ПДД. Инцидент произошел 8 сентября в Старой Выжевке. После этого мужчина признал свою вину.

Тем временем правоохранители напомнили, что штраф в таком случае полагается вне завсимости от суммы предлагаемой взятки.