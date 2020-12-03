Неижпапа хочет построить на британские деньги не 8 ракетных катеров, а 6 и два тральщика

Командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа договорился с военными атташе НАТО о строительстве ракетных катеров. Об этом сообщает одесское издание «Думская».

По информации журналистов, украинский командующий говорил с британским атташе о строительстве ракетных катеров за счет британского кредита. Неижпапа согласился на оснащение катеров норвежскими противокорабельными ракетами Naval Strike Missile (NSM), которая предусматривалась и в первоначальном проекте.

Кроме того, командующий также желает усилить артиллерийское вооружение будущих катеров за счет того, что на них установят пушки большего калибра.

Отмечается, что другая артиллерийская составляющая скажется на центровке и стоимости катеров, однако британцы обещают произвести соответствующие расчеты для оценки возможных рисков такого технологического решения.

Контр-адмирал Неижпапа также выразил желание строить не восемь катеров, как планировалось первоначально, а шесть судов. При этом еще два судна должны стать тральщиками, которые необходимы украинскому флоту.

С американским атташе Неижпапа также говорил о поставках вооружений. В частности, уже в 2021 году США должны передать Украине еще три патрульных катера Island, а также несколько катеров MarkVI.

Военно-политическое руководство Украины также утвердило план модернизации двух американских патрульных катеров Island «Старобельск» и «Славянск», которые уже прибыли. На них установят шестиствольную артиллерийскую систему АК-306, информационную боевую систему «Контур» и модифицированные торпеды СЭТ-72.

Отмечается, что эффективность системы «Контур» пока вызывает большие сомнения, поскольку она не может нормально взаимодействовать с НАТОвскими системами связи и протоколами, а потому через какое-то время ее придется серьезно модернизировать или менять.