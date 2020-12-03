Натали Портман в микрошортах обнажила целлюлит на ногах

В Австралии голливудская красотка Натали Портман мирно прогуливается в микрошортах, открытых босоножках и шляпке.

Именно в таком виде актриса недавно была замечена папарацци на улицах Сиднея.

Глядя на эти снимки (во всяком случае, жителям России), довольно сложно поверить, что до нового года остается буквально месяц.

Кажется, что фото было сделано одним из жарких летних дней, когда Портман решила отправиться на пляж, чтобы освежиться, а заодно продемонстрировать отдыхающим свое тело.

Хотя вряд ли 39-летняя Натали захочет оголять при всех свои недостатки фигуры в виде дряблой кожи и заметного целлюлита на ногах.

Возможно, актрисе стоило надеть наряд другой длины, который бы без труда смог скрыть незначительные проблемные места.

Впрочем, Натали Портман далеко не единственная знаменитость, которая подчеркнула аутфитом все минусы своей фигуры.