В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе

В Азербайджане запланировали военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе. Он пройдет 10 декабря в Баку.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сейчас идет подготовка к событию. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц военной техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

Также во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.