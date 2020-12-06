Повінь – зміна системи

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В Азербайджане пройдет парад в честь победы в Нагорном Карабахе

06.12.2020

В Азербайджане запланировали военный парад в честь победы над Арменией в войне в Нагорном Карабахе. Он пройдет 10 декабря в Баку.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Сейчас идет подготовка к событию. В нем будут участвовать более трех тысяч человек, около 150 единиц военной техники, среди которой и современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы ПВО, а также боевые корабли и катера. 

Также во время парада будут показаны некоторые военные трофеи, добытые в ходе боевых действий.

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