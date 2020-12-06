Чоловік пройшов 450 км, щоб заспокоїтися після сварки з дружиною

У соціальних мережах героя вже назвали «італійським Форестом Ґампом».

48-річний італієць посперечався з дружиною та опинився за 450 км від дому / immagini.quotidiano

Мешканець італійського Комо посперечався з дружиною і вирішив пройтися. Вже за тиждень він опинився за 450 км від дому.

Про це пише Wanted in Milan.

48-річного італійця у ясній свідомості затримали у приморському містечку Фано за порушення комендантської години. За словами утікача, він не усвідомлював пройдену відстань. А харчувався випадковими їстівними пожертвами від людей, які трапилися на шляху мандрівки.

Тиждень тому між подружжям стався скандал, і, щоб заспокоїтися, чоловік вийшов на прогулянку. За цей час дружина вже встигла подати заяву про зникнення.

У Фано утікача відвезли до готелю, де його нагодували й надали притулок. Наступного дня дружина вирушила у Фано, щоб забрати затриманого і сплатити рахунки за готель і штраф у розмірі 400 євро за порушення карантину.

У соціальних мережах героя вже назвали «італійським Форестом Ґампом».