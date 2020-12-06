Пенсии военным в Украине могут пересчитать: законопроект приняли в первом чтении

В Украине предлагают повысить максимальный размер пенсии для военнослужащих с 70 до 90% от заработной платы.

Об этом говорится в законопроекте №2141 (принят в первом чтении). Так, сейчас военные пенсионеры могут получить не больше чем 70% от своей зарплаты. При этом раньше была норма, согласно которой пенсия составляла до 90% (ее хотят вернуть).

В результате между пенсионерами, которые вышли на заслуженный отдых в разное время, появилась разница в условиях. Военные имеют право на пенсию, если имеют 20 лет стажа. За них они получат 50% зарплаты на заслуженном отдыхе. За каждый следующий год стажа размер выплаты может увеличиться на три процента.

Допустим, военный пенсионер, который имеет 35 лет стажа и зарабатывал 15 тыс. грн, сейчас может рассчитывать на пенсию в размере 70% зарплаты. А это 10,5 тыс. грн. По новым правилам, этот же пенсионер с такой же зарплатой и стажем может рассчитывать на выплату в размере 13,5 тыс. грн.

Отметим, что, по данным Пенсионного фонда, военные пенсионеры в среднем получают 5,5 тыс. грн. При этом, к примеру, судьи получают пенсию в размере более 52 тыс. грн.