Выборы мэра Кривого Рога: полиция возбудила 8 дел

Полиция зарегистрировала 282 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Кривого Рога. Сегодня в городе объявлен день тишины перед вторым туром голосования.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

С начала избирательного процесса в городе правоохранители составили 21 административный протокол за совершение нарушений.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по 8 производствам, которые связанные с нарушением избирательного процесса.

Напомним, 6 декабря в Кривом Роге пройдет второй тур выборов городского головы. За мэрское кресло будут соревноваться Константин Павлов и Дмитрий Шевчик. Сначала второй тур в Кривом Роге был запланирован на 22 ноября, но его перенесли из-за того, что один из кандидатов снялся с выборов.