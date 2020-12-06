Украину заметет снегом: синоптики назвали вероятную дату

В Украине могут прийти снегопады на следующей неделе. По прогнозам метеорологов, вернется атмосферный фронт с сильными осадками.

Снежить будет уже 8 декабря

Мокрым снегом часть украинских областей накроет уже во вторник, 8 декабря. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра.

На снег могут надеяться жители западных, центральных и южных регионов.

Прогноз погоды на 8 декабря / Фото Укргидрометцентра

9 декабря, в среду, по всей Украине – облачно с прояснениями, ни снега, ни дождя ожидать не следует.

Сильных морозов ждать не следует

Вернутся осадки 10 декабря – только в западных областях. Но мокрый снег обещают только в Ровненской и Житомирской областях. Остальные регионы могут надеяться только на дождь.

Что до температуры воздуха, то она днем будет опускаться ниже нуля лишь на востоке, севере и в центре. Но сильных морозов не обещают, максимально столбики термометров опустятся на Луганщине и Донетчине до -2 … -4 градусов.