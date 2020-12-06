Украина надеется получить план действий по членству в НАТО уже в 2021, — Таран

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что стратегическая цель Украины неизменна — полноправное членство в НАТО. Страна готова увеличить вклад в совместные с Альянсом операции в рамках присоединения к структуре.

Об этом он сообщил в интервью газете «Урядовый курьер«.

«Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели — полноправному членству в Организации Североатлантического договора», — заявсказал он.

Таран отметил, что Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в рамках следующего заседания Североатлантического альянса, которое планируется провести в 2021 году. Глава ведомства уже обсуждал этот вопрос с представителями стран-членов НАТО. Министр добавил, что Киев рассчитывает и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

«Отступления от курса нет, наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции», — добавил Таран.