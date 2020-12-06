Муравьед, пума и не только: ТОП-5 самых необычных домашних питомцев (фото)

В последние годы всё больше людей заводит в качестве домашнего питомца не волнистого попугая, котенка, щенка, или хомяка, а экзотическое необычное животное.

И вот доказательства.

Мини-пиг

Девушка по имени Диана с детства мечтала о свинке. И ее мечта наконец-то сбылась. Она завела мини-пига, которую назвала Булочкой. Это животное растёт до 2 лет, после чего мини-пиг прекращает рост и начинает набирать вес, причем набор веса продолжается всю жизнь. Взрослый мини-пиг может весить от 40 до 80 кг.



Пума

У Ани и Димы из России живет настоящая пума. Они выкупили Лексу из разорившегося зоопарка, который больше не мог содержать животных.



Паук-птицеед

Девушка по имени Яна ведет свой блог в социальной сети, в котором рассказывает о своих необычных питомцах – рептилиях. Одним из них является паук-птицеед.

Он больше любит темноту, но подержать его на руках не проблема, если только вы осмелитесь. Ядовитый, но его яд не смертелен. Живут птицееды до 10 лет.

Муравьед

Муравьед — очень милый зверек, которого в качестве домашнего любимца заводят в основном в Америке. Рацион муравьеда состоит из мясного фарша, риса, куриных яиц и фруктов в перемолотом виде. Все потому, что у него нет зубов, а только длинный язык. Средняя продолжительность жизни муравьеда — 16 лет. А выгуливать его можно, как и собаку – на поводке.

Хорек

Это очень забавное, жизнерадостное и умное животное. Хорек — хищник и основную часть рациона питомца должны составлять белки, углеводы и жиры. Также при правильном кормлении хорьков не обойтись без витаминов.