Україна може відмовитись виконувати Будапештський меморандум, — Кравчук

Росія офіційно відмовилася від свого підпису під Будапештським меморандумом, тому РФ виконувати його не буде.

Про це в ефірі телеканалу “Україна 24” заявив перший президент України Леонід Кравчук.

“Росія офіційно відмовилась від свого підпису, вони заявили офіційно — міністр закордонних справ і російський президент РФ сказали, що вони Будапештський меморандум виконувати не будуть. Сказали і не виконують.

Санкцій — ніяких”, — зазначив Кравчук. За його словами, під Будапештським меморандумом стоїть підпис президента США, але жоден американській лідер при владі про це не згадує.

“Я не чув, щоб президент США, хоч один, хоч нагадав, що був такий меморандум, і що там стоїть підпис президента США… Зараз цей меморандум виконує тільки Україна, а тепер, коли народ проголосував (під час опитування Зеленського, — ред.) за підтримку цього меморандуму [виконують всі, або ніхто], Україна може сказати: „Спираючись на волю народу, ми також не будемо виконувати меморандум“.

От тоді все набуває іншого змісту, іншого характеру. Ми мусимо вплинути на глобальні світові процеси, щоб вони повернулися до України не просто словами, а й конкретними діями. Той, хто відмовляється виконувати меморандум, має нести відповідальність”, — підкреслив Кравчук. За його словами, суть Будапештського меморандуму “абсолютно правильна”.

“Сказано, що держави будуть гарантувати Україні суверенітет, територіальну цілісність і незалежність, і будуть захищати від можливого нападу на Україну, але як? Цього якраз і немає. Яким способом, як національне законодавство підписантів скоординувати з міжнародними діями, щоб захистити Україну. Цього немає. На цьому зараз якраз і є спекуляції ”, – прокоментував Кравчук.