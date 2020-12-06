В «Слуге народа» озвучили прогноз курса доллара на конец года

Прогнозы о том, что курс гривны в Украине под конец года повысится до 30 грн/доллар ничем не подтверждены. Депутат от «Слуги народа», глава налогового и финансового комитета парламента Даниил Гетманцев не видит оснований для стремительного изменения курса гривны.

«Есть такое понятие как “валютные ожидания”. Сам по себе комментарий должностного лица имеющего отношение к финансам, может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого», — заявил Гетманцев.

Как известно, Украина в этом году может не получить кредит от МВФ, что собственно может повлиять на курс доллара. Однако, депутат убежден, что дефицит будет профинансирован, и правительство найдет другие источники финансирования. Курс при этом повышать не придется.

«Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас», — добавил Гетманцев.