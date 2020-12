20 лучших фильмов 2020 года по версии издания IndieWire

Несмотря на сложный 2020 год в плане кинопроизводства, ведущее издание IndieWire не отошло от традиций и обнародовало список лучших фильмов этого года.

Первыми итогами в кино 2020 года решили поделиться в издании IndieWire. Традиционно журналисты составили список из двух десятков лент, которые можно считать изюминками года.

Кинотеатры в США и по всему миру в большинстве до сих пор закрыты, а создавать фильмы в период пандемии смогли лишь самые отважные и находчивые продюсеры. В этом году многомиллионные блокбастеры отошли на второй план, дав возможность с другой стороны взглянуть на фестивальное и другое кино. Эти и многие другие проблемы изрядно повлияли на киноиндустрию и изменили ее навсегда. Но что киноманам стоит пересмотреть из новых лент?

Стоит добавить, что в список издания вошли фильмы не только 2020 года, также там можно найти и те ленты, которые не выходили на больших экранах, но и на VOD – видео по запросу на телеканалах.

Лучшие фильмы 2020 года по версии IndieWire

First Cow («Первая корова»)

Lovers rock («Рок влюбленных»)

Collective («Коллектив»)

Nomadland («Земля кочевников»)

Never Rarely Sometimes Always («Никогда, редко, иногда, всегда»)

Time («Время»)

The Climb («Восхождение»)

The Mole Agent («Крот-агент»)

Borat Subsequent Moviefilm («Борат 2»)

Bacarau («Бакарау»)

Bloody Nose, Empty Pockets («Разбитый нос, пустые карманы»)

The Assistant («Ассистентка»)

Sound of Metal («Звук металла»)

Soul («Душа»)

Mank («Манк»)

Mayor («Мэр»)

Mangrove («Мангровый лес»)

The Vast of Night («Бескрайняя ночь»)

Dick Johnson is Dead («Дик Джонсон мертв»)

She Dies Tomorrow («Она умрет завтра»)