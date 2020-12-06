Коронавирус уже довел США до истощения, но смертоносная зима только стартовала — CNN

COVID-19 уже довёл США до истощения. Однако это лишь начало непроглядной и смертоносной зимы.

Столь тревожный прогноз излагает CNN.

В течение нескольких недель эксперты предупреждали американцев, что нынешняя зима станет одним из самых мрачных периодов в истории американского здравоохранения.

И вот она наступила.

От Калифорнии до Канзаса, от Массачусетса до Флориды — всюду врачи, медсестры, директора похоронных бюро и организаторы продовольственных банков готовятся к опустошительному сезону.

Все они уже на пределе и истощены после нескольких месяцев борьбы со смертельной пандемией COVID-19. При этом они опасаются, что худшее ещё впереди.

Цифры рисуют мрачную картину. По данным Университета Джонса Хопкинса, прошедший четверг в США стал днём с самым большим количеством новых случаев заражения и смертей — 217 664 и 2879 случаев соответственно. Кроме того, было зафиксировано рекордное количество госпитализаций — 100 667.

И хотя вакцины против коронавируса уже на подходе, Соединённым Штатам предстоит проделать долгий путь, прежде чем они смогут вернуться к нормальной жизни.

«Реальность такова, что декабрь, январь и февраль станут тяжёлыми месяцами.

Я действительно считаю, что они будут самыми сложными в истории общественного здравоохранения этой страны, в основном из-за стресса, который будет испытывать наша система здравоохранения», — предупредил доктор Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.