Ученые предрекли смерть 500 тысяч американцев от COVID-19 уже к апрелю — CNBC

Специалисты Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон спрогнозировали, что число жертв коронавируса может вырасти в США почти вдвое, несмотря на массовую вакцинацию.

Как считают ученые, число жертв коронавируса среди американцев даже в случае одобрения и распространения вакцины, может вырасти до 539 тысяч к апрелю 2021 года.

При этом специалисты полагают, что пик смертности придется на январь следующего года, когда в среднем за сутки от последствий COVID-19 в США будут умирать более трех тысяч человек.

Как заявил директор Института систем измерений и анализа Кристофер Мюррей, вакцинация в следующем году будет означать, что жители США смогут вернуться к привычной жизни, однако впереди еще несколько сложных месяцев.

«Необходимо сохранять бдительность и не отказываться от защитных мер», — сказал он.

3 декабря сообщалось, что в США побит рекорд по смертям за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией — 3157 человек. Отмечается, что предыдущий максимальный показатель в США был зафиксирован еще в апреле.

Тенденция к росту смертности от COVID-19 также наблюдается в Бразилии (почти 700 летальных исходов в сутки), и в Мексике (в среднем 800 смертей за день).

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США на утро 6 декабря зафиксировано свыше 14,6 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались 281,2 тысячи человек. По этим двум показателям США занимают первое место в мире.

Как сообщала накануне утром «Экономика от Пророка», в США установлен новый антирекорд суточных заражений коронавирусом — 227,9 тыс случаев.

Огромная вина за эти антирекорды по заражениям и смертям в США лежит на безмозглом президенте Трампе, который долго убеждал американцев в том, что коронавирус — это нечто несерьезное. Но уже скоро Америка избавится от этого идиота…