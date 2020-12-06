Пограничники нашли спиртопровод без запаха на границе с Молдовой

На границе с Молдовой пограничники Белгород-Днестровского отряда выявили подземную трубу, по которой могли нелегально транспортировать спирт.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, на днях пограничники вместе с представителями СБУ обнаружили подпольный пластиковый трубопровод.

По информации ведомства труба диаметром 30 мм была закопана под землей на глубине около одного метра. Всего правоохранители демонтировали около 30 метров шланга, идущего к украинско-молдавской границы.

Отмечается, что коммуникацию проложили от заброшенной постройки на территории Украины в сторону границы с Молдовой на направлении Серпневое (Украина) — Басарабяска (Молдова). О находке сообщили молдавским коллегам.

«Практика выявления похожих трубопроводов свидетельствует о том, что их используют, как правило, для перекачки спирта. Однако, пограничники установили, что никаких характерных запахов, в том числе спирта, из трубы ощутимо не было. Мог ли обнаруженный трубопровод использоваться в противоправных целях, пока правоохранители выясняют», — говорится в сообщении.