Во Львове поймали пьяницу, который под видом коммунальщика украл десятки уличных фонарей

Во Львове закончился суд над парнем, который, притворяясь сотрудником коммунальных служб, украл городские фонари, которые освещали местный парк. Таким образом за пять месяцев ему удалось унести 32 светильника.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, во львовском парке Иоанна Павла II поймали молодого человека, который с октября 2018 по февраль 2019 года притворялся, что чинит фонари. За несколько месяцев таким образом он украл 32 фонаря и кабели к ним, которые пришлось бы восстанавливать за бюджетные 168 тысяч гривен, однако подрядчик заявил, что поставит их бесплатно.

«Вор выглядел как коммунальный работник, одетый в сигнальный жилет, имел с собой лестницу. Под видом ремонта он их демонтировал, а затем продавал. Его разоблачили и задержали», — рассказал глава коммунального предприятия «Зеленый Львов» Владимир Данилюк.

Похитителем оказался россиянин, рожденный в Будапеште, и имеющий украинское гражданство, но без прописки. Подозреваемому назначили четыре месяца ареста. Готовится процедура взыскания компенсации.

Задержанный — русский, уроженец а, который имеет украинское гражданство, но без места регистрации и проживания.

«Еще в двухтысячных годах был зарегистрирован в Полтаве. В дальнейшем переехал во Львов, где имел фактическую семью. Во Львове не зарегистрирован и не имеет постоянного места жительства. 20 лет официально не работает, в начале на сэкономленные ранее средства скупал фрукты, которые перепродавал, а в дальнейшем занимался сбором металлолома и макулатуры, которые сдавал в пункты приема. Похищенные фонари сдавал, а деньги тратил на жизнь и спиртное», — указано в материалах дела.

Напомним, в Киеве в Ботаническом саду имени Фомина исчезли первые в городе электрические фонари. Они были установлены еще в 1890-х годах компанией Савицкий и Страус. Теперь исторически ценные фонари заменили на современные.