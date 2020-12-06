Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії. Росія заявила, що це «заохочує реваншизм»

Держдепартамент США опублікував правила проведення розіграшу грін-карти у 2021 році, де вказано, що люди, які народились на території чотирьох островів Південних Курил, мають сплачувати податки у Японії.

Документ опублікували на сайті Бюро з консульських справ Держдепартаменту США.

Зокрема, в уточненні програми віз для іммігрантів різних національностей (DV-2021) зазначили, що «люди, народжені на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир та Ітуруп, платять податки у Японії». Водночас люди, народжені в Південному Сахаліні, мають сплачувати податки у Росії. Як повідомляє японська газета Hokkaido Shimbun, такі нововведення з’явились у правилах проведення розіграшів грін-карт США ще у 2018 році. Міністерство закордонних справ Росії заявило у відповідь США про «червоні лінії».

«Потрібен ще один доказ, що США– ревізіоністська держава? За рішенням 1945 року Курильські острови відійшли СРСР. Сьогодні Держдеп [США] ставить під сумнів підсумки Другої Світової війни, заохочує реваншизм. Знайте свої межі і «червоні лінії», — йдеться в повідомленні МЗС Росії. Після завершення Другої Світової війни Радянський союз включив до свого складу південні острови Курильської гряди, які належали Японії.

Токіо вважає острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомай своїми північними територіями та вимагає від Росії повернути їх, бо СРСР не мав юридичного обґрунтування для включення їх до свого складу. Через не врегульований територіальний спір Японія та Росія досі не підписали мирну угоду після завершення Другої Світової війни.