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Alyona Alyona жорстко відповіла хейтерам на закиди про зайву вагу

07.12.2020

Молода українська реперка, яка за короткий час набула неабиякої популярності, завжди відкрито спілкується зі своїми шанувальниками і відверто наголошує, що абсолютно спокійно сприймає той факт, що має зайву вагу. Вона завжди за індивідуальність і вміння приймати себе такою, яка ти є.

У 2019 році співачка презентувала свій дебютний альбом українською мовою, під назвою “Пушка”. До музичної кар’єри, зірка працювала вихователем у дитячому садку. Зараз Альону Савраненко (справжнє ім’я співачки) називають “сенсацією українського репу”.

Днями, в сторіс свого інстаграму співачка запропонувала численній аудиторії своїх підписників поставити їй кілька запитань, на які вона охоче відповість. Шанувальники активно почали писати зірці, а хтось із них не побоявся відверто запитати реперку, чи не заважає їй зайва вага?

“Тебе твої лишні кілограми не бентежать?? (в леопардових лосинах красива)” – запитав хтось з підписників, відразу похваливши її за вміння підібрати вбрання.

Проте, здається, Alyona Alyona зовсім не образилася і навіть, з гумором відповіла, так званому, хейтеру. Вона розмістила фотознімок, на якому зробила акцент за очі, які широко відкриті.

“Подивись на ці очі. Ти бачиш у них сором хоч за щось у житті?” – жартома відповіла співачка на провокаційне запитання.

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