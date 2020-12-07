Повінь – зміна системи

Menu
Close

Полиция открыла два дела в день выборов мэра в Кривом Роге

07.12.2020

Полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра. Также составлено два административных протокола.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терневского района. Выясняются обстоятельства ситуации.

Второе уголовное дело открыто по факту выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.

Оба уголовных производства открыты по ч.2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Читайте також:   Як і обіцяв: Симоньян заявила, що Зеленський вже запросив пропагандистів РФ в Київ
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *