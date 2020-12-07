Полиция открыла два дела в день выборов мэра в Кривом Роге

Полиция в Кривом Роге открыла два уголовных дела по факту нарушений во время выборов мэра. Также составлено два административных протокола.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Одно из уголовных дел связано с голосованием недееспособного лица на одном из участков Терневского района. Выясняются обстоятельства ситуации.

Второе уголовное дело открыто по факту выявления заполненных бюллетеней за пределами избирательного участка на территории Ингулецкого района.

Оба уголовных производства открыты по ч.2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка, кража, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.