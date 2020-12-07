На Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб подросток

На Закарпатье, где водитель пытался подкупить полицию, в поселке Чинадиево Мукачевского района, водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на 16-летнего парня. От полученных травм несовершеннолетний скончался по дороге в больницу. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

«Вчера, 5 декабря, около одиннадцатого часа. в поселке Чинадиево Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие», — отмечаются в пресс-центре.

По данным правоохранителей, 52-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на подростка, который, вероятно, упал с гужевой повозки, которая двигалась впереди в попутном с автомобилем направлении.

«В результате наезда 16-летний парень получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу», — добавили в материале.

Также отмечается, что водитель находился за рулем трезвым.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Транспортные средства помещены на штрафную площадку отделения полиции. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства и причины этого ДТП.

