Минздрав сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро понедельника, 7 декабря, в Украине официально подтверждены 821 947 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 641 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 13 733 человека (+145 за сутки), а 423 704 пациента (+5 123 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отметим, что последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад, 11 ноября. Тогда заразились 8 687 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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г. Киев – 81335 случаев;
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Винницкая область – 18714 случаев;
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Волынская область – 26211 случаев;
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Днепропетровская область – 45040 случаев;
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Донецкая область – 25792 случаи;
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Житомирская область – 32318 случаев;
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Закарпатская область – 24663 случаи;
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Запорожская область – 36937 случаев;
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Ивано-Франковская область – 39438 случаев;
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Киевская область – 43854 случаи;
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Кировоградская область – 6360 случаев;
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Луганская область – 7088 случаев;
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Львовская область – 50175 случаев;
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Николаевская область – 21429 случаев;
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Одесская область – 51810 случаев;
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Полтавская область – 25655 случаев;
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Ривненская область – 33714 случаев;
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Сумская область – 33658 случаев;
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Тернопольская область – 29788 случаев;
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Харьковская область – 59393 случаи;
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Херсонская область – 12159 случаев;
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Хмельницкая область – 32429 случаев;
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Черкасская область – 27167 случаев;
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Черновицкая область – 35378 случаев;
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Черниговская область – 21442 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.