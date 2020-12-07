Житель Черкас дурив людей на інтернет-аукціонах з продажу авто

Фігурант привласнив понад 7 мільйонів гривень громадян під виглядом послуг з придбання автомобілів з-за кордону. Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили справу до суду. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Про це інформує Поліція Черкаської області.

30-річного правопорушника викрили співробітники кіберполіції Черкащини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції.

Кіберполіція встановила, що чоловік пропонував послуги з купівлі автівок на закордонних інтернет-аукціонах, з подальшим їх розмитненням, постановкою на облік та сертифікацією. За розробленою схемою, при реєстрації на аукціоні чоловік вказував данні покупця. Далі він отримував документи, де було зазначено, що клієнт переміг в аукціоні. Однак зловмисник не сплачував вартість лоту та зникав не виконуючи своїх зобов’язань.

Таким чином фігурант ошукав десятьох громадян на понад 7 мільйонів гривень.

Чоловікові було оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення. Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.