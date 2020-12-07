Армия должна быть готова к освобождению Донбасса, – Грымчак

Сейчас нецелесообразно говорить о военном пути освобождения оккупированного Донбасса, но украинская армия должна быть готова к этому.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. «На сегодняшний день говорить о военном пути нецелесообразно. Армию надо развивать, надо, чтобы она была готова, если сложатся такие обстоятельства, военным путем освободить эту территорию», – сказал он.

В этом контексте Грымчак отметил, что следует усиливать возможности армии Украины. «Для этого в нее надо вкладывать деньги, а не уменьшать бюджет министерства обороны, как планируется в бюджете на следующий год», – отметил экс-чиновник.

Он подчеркнул, что руководство России не намерено решать ситуацию на Донбассе.

«Даже нынешнее руководство Украины потихоньку начинает доходить до того, что никакого мира в глазах никто не увидит. И нет желания этого мира. Стоит посмотреть, что произошло в Азербайджане, в Армении, в Приднестровье», – сказал Грымчак.

Он добавил, что некорректно говорить о внутриполитической ситуации на оккупированных территориях востока Украины. «Внутриполитической ситуации на оккупированных территориях нет. Есть какая-то подковерная борьба между различными кланами, но является ли политической борьбой борьба ГРУ с ФСБ на территории Донецкой области? На мой взгляд, нет», – подытожил политик.