Хто здав «Широкий Лан»?

У квітні 2018 року на той час Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час перевірки стану ведення будівельних робіт табірного містечка Міжвидового центру підготовки частин та підрозділів полігону «Широкий Лан» заявляв, що підрядники будівельних робіт обіцяли завершити будівництво основних об’єктів восени.

Тоді Полторак зазначив, що поставив завдання і службі Тилу ЗС України щоб до кінця осені особовий склад, який після району ведення бойових дій прибуває сюди на навчання, міг не лише навчатися, а й відпочивати, відновитися після важкої служби на сході країни.

Степан Полторак підкреслював, що у бригадний комплекс буде включено не лише казарми, а й велику їдальню на 2,5 тис. людей, де харчуватимуться не лише ті, хто проживає у казармах, а й також ті, хто буде перебувати у новому стаціонарному наметовому містечку. Воно теж буде побудовано з урахуванням потреб військових, зі своєю інфраструктурою та водопостачанням. Також тут буде побудовано спортивну базу, де б військовослужбовці мали змогу займатися спортом, як влітку, так і взимку.

Окрім цього, на території табірного містечка буде побудовано сучасну базу відпочинку для військовослужбовців-контрактників та для офіцерів, пошту, магазини, кафе та медичну частину.

«Хочу наголосити, що все це будується в чистому полі і все потрібно ретельно планувати: очисні споруди, водопостачання, енергозабезпечення і енергозбереження», — повідомив Полторак.

Нещодавно стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом колишнім посадовцям Збройних сил України у справі про завдання понад 37 млн грн збитків під час будівництва військового полігону «Широкий лан».

«За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 3 колишнім посадовцям Збройних сил України та 2 представникам приватного товариства, зловживання яких під час облаштування військового полігону «Широкий лан» завдали державі збитків на суму понад 37 млн грн», – інформують у прокуратурі.

За інформацією джерел, у відмивання коштів під час будівництва полігону не останню роль зіграв і сам екс-міністр оборони Полторак.