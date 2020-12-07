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Вибори мера в Кривому Розі: поліцейські отримали 30 повідомленнь про порушення законодавства

07.12.2020

Під час місцевих виборів міського голови Кривого Рогу станом на 20:00 6 грудня до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

“Станом на 20:00 до поліції надійшло 30 повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. За результатами їх розгляду складено 2 адміністративні протоколи та відкрито 2 кримінальні провадження”, – йдеться в повідомленні. 

За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення.

Всі виборчі дільниці у Кривому Розі завершили свою роботу вчасно.

Наразі поліцейські продовжують здійснювати охорону на виборчих дільницях до повного підрахунку бюлетенів.

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