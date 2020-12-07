Комаровский рассказал, спасет ли противовоспалительное от коронавируса

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал, помогает ли прием нестероидных противовосполительных средств более легкому протеканию ковида.

На своей страничке в соцсетях медик ответил на соответствующий вопрос фолловера, который рассказал о ситуации в семье, где мужчина с сахарным диабетом и артритом применял такие препараты и легче перенес COVID-19, чем его супруга.

«Если человек долго и постоянно принимает нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переносится, но реально на тяжесть заболевания это не влияет», — пишет Евгений Комаровский.

По его словам, у принимающего НПВС столько же шансов на тяжелую форму коронавируса и на госпитализацию, как и у человека, такие средства не принимающего.