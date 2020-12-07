Под Черниговом больных с Covid-19 будут размещать в колонии из-за нехватки мест в больницах

В Черниговской области в больницах не хватает мест и врачей для лечения пациентов с Covid-19. Для приема зараженных планируют открыть дополнительные места в спортзалах в Чернигове и Нежине. Кроме того, в резерве под эти цели есть законсервированная колония в Прилуках.

Об этом пишет “Обозреватель”.

Так, сообщается, что в Прилуках в амбулатории при детской поликлинике сейчас нет ни одного семейного врача, все они на больничном. Людям с коронавирусом не к кому обратиться, на приеме работают только медсестры, которые могут выписать больничный.

Такая же ситуация и в селе Сухополова Прилукского района. Там семейный врач ушла на больничный и люди остались без помощи. А в центральной больнице Прилук в палатах размещают больше положенного количества пациентов, тех, кто и так не помещается, кладут в коридоре.

При этом сообщается, что местные власти говорят о достаточном количестве коек и кислорода для больных в регионе. Однако по словам медиков, ситуация с ними в области не из лучших.

“Местные власти уже заявили, что планируют открывать дополнительные места в двух спортзалах в Чернигове и Нежине, там поместятся 150-200 коек. А также в резерве есть и законсервированная колония в Прилуках. Туда тоже могут свозить больных Covid-19. Только без оборудования этих помещений кислородными станциями перепрофилировать их нет никакого смысла”, – сказано в сообщении.

Во многих больницах не хватает врачей и медсестер. Часть из них болеют коронавирусом, другие уволилась, опасаясь заражения.

“У нас на смене на каждую медсестру порой приходится 20-25 пациентов. Присесть не успеваешь, пот градом. Но самое ужасное, что помогать людям нечем. Кому дать подышать кислородом уже выбираешь – если у одного сатурация около 85%, а у другого ниже, то спасаешь его. Второго уговариваешь спокойно полежать и подождать. Но люди умирают каждый день. Спасти всех просто невозможно. То что трупы не успевают выносить, так это обычное дело, особенно ночью. Кладут под стеночку, рано утром на каталку и в морг. А кто будет носить? Медсестры, которые разрываются между тяжело больными?” – цитирует издание медсестру из Чернигова.