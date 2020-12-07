В Одесі іноземець, який сидів під домашнім арештом, пограбував і вбив людину та отруїв ще двох

Арештованого кавказця мали судити за майнові злочини

В Одесі уродженець однієї з країн Закавказзя, якого відправили під домашній арешт за майнові злочини, пограбував квартиру, убив її власника та отруїв ще двох людей.

Про це повідомили в Малиновському відділі поліції м. Одеси.

Слідство встановило, що 33-річного кавказця, якому присудили цілодобовий домашній арешт за крадіжки, запросила в гості подружня пара, аби познайомити з жінкою.

Кавказець приніс із собою в гості алкогольний напій, після вживання якого подружжя та запрошена жінка заснули. Коли господиня та її подруга прокинулися вранці, то знайшли господаря будинку мертвим.

Гостя у квартирі вже не було, він зник, прихопивши з собою три мобільних телефони, золоті прикраси та банківські картки потерпілих.

Злодія затримали того ж вечора на орендованій ним квартирі. У помешканні знайшли також украдене золото. Зловмисника помістили до ІТТ.

Поліціянти кваліфікували дії іноземця як розбій, спрямований на заволодіння майном та умисне вбивство з корисливих мотивів.

Причину смерті господаря оселі буде встановлено після судмедекспертизи. Для встановлення наявності в організмі отруйної речовини у потерпілих відібрали біологічні зразки. Також поліціянти шукають решту вкраденого у потерпілих майна.